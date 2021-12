In questo articolo Vita da Mamma vi propone alcune frasi di auguri di Buon Natale, sei per l’esattezza, con le quali poter arricchire il vostro biglietto natalizio, pensieri originali che vi aiuteranno ad esprimere l’amore che custodite nel vostro cuore.





Frasi di auguri di Buon Natale.

Checché se ne possa dire, ricevere un regalo fa sempre piacere, soprattutto se il dono scelto rispecchia la persona che lo riceve, a dimostrazione del fatto che è stato pensato e scelto con estrema cura.

Perché non fare lo stesso anche con i biglietti che accompagnano i pacchi regalo?

Più facile a dirsi che a farsi! Associare una frase di auguri o un dolce pensiero ad un foglio di carta infatti, per quando bello e colorato possa essere, non è sempre facile, come non è facile mettere “nero su bianco” i propri sentimenti, trasformando le emozioni in parole.

Consapevoli di questa difficoltà, noi di Vita da mamma abbiamo pensato a sei frasi di auguri di Buon Natale da poter abbinare a qualunque biglietto, diversi pensieri tra cui poter scegliere in base alle proprie esigenze e a ciò che si vuol esprimere.

Frasi di auguri di Buon Natale – 1. Natale è condivisione: ti auguro le più belle cose da condividere con chi ami; ti auguro ricche soddisfazioni da dividere con chi ti accompagna nei percorsi della vita; ti auguro la realizzazione dei più grandi desideri per poter gioire, giorno dopo giorno, con chi condivide con te progetti e ambizioni… ma, soprattutto… ti auguro Amore perché nulla c’è di più bello da vivere insieme!

Frasi di auguri di Buon Natale – 2. Natale è pace ed oggi il mio è un augurio di serenità. Ti auguro che la vita possa mettere a tua disposizione tutti gli strumenti della felicità: dalla salute, al lavoro, dalla serenità interiore al rispetto di chi ti è vicino. Buon Natale di Pace.

Frasi di auguri di Buon Natale – 3. Nel giorno di Natale ti porto un regalo invisibile ma prezioso, senza prezzo ma pregiatissimo, raro ma possibile: ti dono l’amicizia. Ti voglio bene e te lo dico a Natale promettendoti di dimostrartelo in ogni giorno dell’anno con la mia vicinanza e con la fratellanza, con la fiducia e con la disponibilità, con la pazienza e con la gioia di esserti vicino.

Frasi di auguri di Buon Natale – 4. Oggi è Natale, si dice che ciascuno di noi sia, in questo giorno, più buono e maggiormente disponibile. Non sempre è così, la modernità ci abitua a misurare le cose solo in termini economici a sovrapporre l’apparire all’essere e ci consuma la smania di possesso. Io ti auguro, in questo giorno di festa, che tu possa rimanere per sempre speciale, capace di vedere al di là delle cose materiali, scrutando l’animo delle persone; ti auguro di essere sempre in grado di parlare col cuore ed al cuore di chi ami e ti auguro di rimanere umile, bello e speciale come sei.

Frasi di auguri di Buon Natale – 5. Buon Natale! Te lo dico non per dovere ma per amore… buon Natale e in dono non ti porto nulla se non la memoria dolce dei momenti condivisi, la soddisfazione di volerci bene e la magia di questa vita insieme… buon Natale, non perché lo ripetono tutti e si accendono luci e scambiano regali… buon Natale perché in questo giorno d’amore riconosco in te un affetto vero e sincero e per questo sono felice d’esserti accanto.

Frasi di auguri di Buon Natale – 6. Buon Natale! Auguro a Te, alla nostra famiglia ed a Me stessa che il candore della neve divenga il candore dei nostri cuori; auguro a noi tutti di conservare integro lo spirito buono del Natale e saperlo portare nella vita di tutti i giorni.

Se le nostre frasi ti sono piaciute, iscriviti alla newsletter di Vita da Mamma (clicca QUI) per ricevere periodicamente i nostri contenuti, gli eBook gratuiti e tante altre novità.

Scarica gratuitamente “La magia del Natale”, l’eBook gratis di Vita da mamma, oltre 70 pagine di trucchi, consigli e modelli per realizzare addobbi, biglietti e altri lavoretti con i bambini.





Articolo originale 24 Dicembre 2012 – aggiornamento 21 Dicembre 2021 ore 19:56