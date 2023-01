Mio padre trova una scatola nascosta nella neve ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa c’è dentro

La storia che vi proponiamo qui di seguito è un bellissimo racconto di Natale che narra di rispetto, accoglienza e soprattutto di amore incondizionato. Non si tratta di un’invenzione bensì di fatti realmente accaduti che, seppur non recenti, continuano a scaldare il cuore di chi legge e guarda queste immagini.

Uomo trova una scatola nascosta nella neve: bellissima storia di Natale

È il 27 Dicembre del 2013, una gelida giornata invernale, le strade sono bloccate dalla troppa neve, ciò costringe gli automobilisti a procedere lentamente sulle strade. Tra questi un uomo che, tornando a casa dal lavoro, nota qualcosa di strano lungo i lati della strada. Si tratta di una scatola bianca posta sotto i rami di un albero, come a volerla bloccare impedendone l’apertura. È ben mimetizzata nel candido manto nevoso, quasi invisibile agli occhi di un frettoloso passante, percepibile solo da uno sguardo attento e scrutatore.

Incuriosito da quello strano avvistamento, l’uomo decide di fermare l’auto e scendere per “indagare”. In realtà quella scatola nascondeva un segreto dolore… un dolore che si sarebbe presto trasformato in un incontro magico e unico.

“Quando ho raggiunto la scatola e ho visto cosa conteneva il mio cuore si è spezzato” ha dichiarato il protagonista della storia.

Un ritrovamento inaspettato

La prima cosa che l’uomo nota all’interno della scatola sono due piatti pieni di cibo per animali e una coperta. Si avvicina ulteriormente all’oggetto e si china per poter scrutare più attentamente all’interno. A quel punto risolve l’enigma: sul fondo della scatola, rintanati negli angoli, ci sono due gattini tremanti, bagnati e quasi moribondi.

Senza pensarci due volte, il passante prende la scatola e la porta a casa consapevole di dover nutrire e curare quelle povere e indifese bestioline.

Uomo trova una scatola nascosta nella neve: gattini salvi per miracolo

I due gattini, molto probabilmente abbandonati da qualcuno, erano sul punto di morire per la bassa temperatura e per l’umidità, difatti la scatola, la coperta e i micetti erano completamente bagnati ed il cibo era ormai immangiabile perché congelato.

Il loro salvataggio può definirsi un miracolo perché la strada in cui si trovavano era completamente isolata. Non c’erano case, rifugi caldi e accoglienti o cibo nelle vicinanze. Quindi se l’uomo non avesse visto la scatola e non si fosse avvicinato alla stessa, il destino dei gatti sarebbe stato ben più funesto.

Una nuova vita

Giunto a casa, l’uomo e la sua famiglia si prendono amorevolmente cura dei due gattini che vengono lavati, nutriti e riempiti del calore e dell’affetto di cui avevano bisogno. Una cosa è sin da subito chiara: i due micetti non vogliono essere separati, non possono fare a meno l’uno dell’altro.

“Se li separi, miagolano continuamente fino a quando non vengono nuovamente riuniti”.

Dopo un’accurata visita dal veterinario, il più malato dei due animali è pronto a ricevere le cure necessarie. La loro dolcezza e disponibilità nei confronti degli esseri umani ha portato il medico a supporre fossero vissuti di recente con delle persone e successivamente abbandonati in strada.

Uomo trova una scatola nascosta nella neve: che fine hanno fatto i gatti

Tango e Cash, questo il nome dato ai due gattini salvati pochi giorni dopo Natale, hanno vissuto in simbiosi per diversi anni insieme alla loro nuova famiglia. Nel 2016 Cash ha attraversato il Ponte dell’Arcobaleno, ad annunciarlo la sua famiglia con due diversi post pubblicati sulla pagina Facebook a loro dedicata.

“È con tristezza che vi dico che Cash ha attraversato il Rainbow Bridge. Non è più con noi. C’è un enorme vuoto nella nostra casa e nei nostri cuori in questo nuovo anno. Tango e il suo amico Flash godono ancora di ottima salute”.

Uomo trova una scatola nascosta nella neve: una storia da condividere

Questa storia è stata raccontata dai diretti protagonisti attraverso diversi social americani. Molte sono le libere traduzioni di questo magico incontro che stanno circolando in rete. La veridicità dei fatti, sebbene gli autori del salvataggio restino anonimi, è attestata dalle foto presenti in un video su Youtube (lo stesso posto in calce a questo scritto) e sulla pagina Facebook dedicata ai due animali.

Indipendentemente dai ricami più o meno liberi imposti alla traduzione del racconto, condividere una simile favola significa infondere negli amici e nel prossimo una buona dose di speranza nel mondo. Condividi anche tu questo racconto e fai passare il messaggio che gli animali vanno amati e rispettati, accolti e dolcemente accuditi perché loro più di qualunque altro essere umano sanno amare incondizionatamente.

“Se hai intenzione di prendere un gatto o un cane, assicurati di fare una ricerca approfondita. Non sono giocattoli usa e getta, nonostante quello che potrebbe pensare la persona che ha abbandonati questi gattini”.

Articolo originario 22 Febbraio 2014 – Aggiornamento 30 Dicembre 2022