In questo articolo Vita da mamma propone alle famiglie alcuni biglietti di Natale da colorare e stampare gratis, disegni originali che i bambini, anche i più piccoli, possono dipingere e decorare a proprio piacimento e regalare ad un familiare (nonni, zii, cuginetti, ecc.).

Le illustrazioni, che ricordiamo potete stampare gratuitamente, sono posizionate in modo tale da avere dello spazio aggiuntivo su cui poter scrivere un messaggio di auguri.





Biglietti di Natale da colorare e stampare gratis.

Sono fortemente convinta che la “magica” atmosfera natalizia possa redimere anche l’animo più arido e ostile, dopotutto, come ci insegna il Dr. Seuss, scrittore e fumettista statunitense, anche un cuore “di due taglie più piccolo” come quello del Grinch può riempirsi d’amore, tutto sta nel comprendere il vero senso del Natale.

“Lui non l’aveva fermato il Natale: era arrivato

e il Grinch con i piedi grinciosi nel terreno ghiacciato

continuava a pensare sconcertato.

Il pensatoio scoppiava per quanto si era scervellato.

Ad un tratto cambiò tutto: un pensiero era affiorato

“può darsi che il Natale non venga da un supermercato”,

“può darsi che il Natale abbia un significato più complicato”.

E cos’era successo? Beh dicono tutti a Chi non so

che il suo cuore quel giorno di ben tre taglie aumentò”. (cit. Dr. Seuss)

Perché il Natale vuol dire proprio questo: stare in famiglia!

Non tutti però sanno esternare o riescono ad esprimere il proprio amore e/o la propria riconoscenza, c’è chi preferisce affidare le parole del cuore a dei piccoli foglietti, come i biglietti di Natale da colorare che noi di Vitadamamma proponiamo a grandi e piccini.

Sentite missive con le quali è possibile veicolare i propri sentimenti mettendo nero su bianco i pensieri più intimi.

Consapevoli quindi che il pensiero e l’amore con cui si effettua un regalo valgono molto più di un qualunque oggetto costoso, i biglietti di Natale da colorare e stampare gratis possono diventare il dono perfetto che i bambini possono fare ai nonni, agli zii, ai cuginetti o ad un/una compagno/compagna di classe.

Per la realizzazione dei biglietti di Natale da colorare e stampare gratuitamente a casa (basta avere una comune stampante – ndr), la redazione di Vita da mamma si è avvalsa della collaborazione della disegnatrice Angela P. che propone ai lettori del nostro blog 10 biglietti natalizi originali.





Per coloro che vogliono aggiungere una frase di auguri ai propri biglietti, vi suggeriamo 2 articoli che offrono alcuni spunti per scrivere un perfetto biglietto natalizio.



Biglietti di Natale da colorare: scarica gratis l’eBook di Natale.

Oltre ai biglietti di Natale da colorare e stampare gratuitamente qui sopra proposti, Vita da mamma ha pensato di regalare alle famiglie un eBook gratuito di oltre 70 pagine, ricco di consigli, trucchi, idee e modelli per realizzare addobbi, biglietti e altri lavoretti con i bambini. Ecco un esempio di ciò che troverete all’interno dell’eBook.





CLICCA QUI per scaricare gratuitamente l’eBook “La magia del Natale”.

