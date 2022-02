Nell’attesa di poter festeggiare la festa più pazza che ci sia con il lancio di coriandoli e stelle filanti, Vita da mamma propone alle mamme e ai papà 10 diversi disegni, 10 differenti maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis da proporre ai bambini come gioco creativo.

Colorare infatti è un’attività dai molteplici benefici in quanto, oltre a stimolare la creatività dei piccoli, ne migliora la concentrazione (il bambino è stimolato a completare la sua opera perché percepisce come negativo un disegno non ultimato), lo abitua a seguire le regole e a rispettare i confini (esempio: deve colorare rispettando le linee del disegno) e migliora la coordinazione occhio-mano (ossia la motricità fine).

Una volta ultimata la loro maschera, potranno indossarla e dare vita ad una nuova e fantastica avventura.





10 maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis.

Il Carnevale è una festa molto amata, in particolar modo dai bambini, in grado di unire sacro e profano. Pur appartenendo alla tradizione cattolica, le origini del Carnevale risultano essere ben più antiche: c’è chi le collega alle celebrazioni liturgiche dell’antica Grecia dedicate al dio Dioniso (le Dionisie) o alle Saturnali, un ciclo di festività dedicate al dio Saturno e risalenti all’epoca romana.

In entrambe le feste qui sopra citate, le dionisiache e le saturnali, ogni obbligo sociale e gerarchico veniva sciolto rendendo il popolo libero da ogni costrizione, in pratica veniva sovvertito l’ordine e le regole imposte alla comunità. Un po’ ciò che succede durante il carnevale, una festività caotica durante la quale ogni scherzo è consentito.

Il clou dei festeggiamenti ricade nei giorni di Giovedì e Martedì grasso, rispettivamente il giovedì e il martedì che precedono l’inizio della Quaresima che, ricordiamo, cade il giorno successivo al Mercoledì delle Ceneri.

Spiegare tutto questo ai bambini, in particolar modo ai più piccoli, può risultare abbastanza complicato, anche per il genitore più esperto, sarebbe preferibile lasciarli giocare ancora un po’, soprattutto con i travestimenti. Perché, diciamoci la verità, i bambini vedono il Carnevale come un’occasione di divertimento, una festa colorata durante la quale possono “trasformarsi” nei loro idoli, diventando così i protagonisti di una favola o di una grande avventura.

Proprio per questo noi di Vita da mamma, in collaborazione con la disegnatrice Angela Pinto, abbiamo deciso di proporvi una carrellata di maschere da poter stampare gratuitamente, maschere che i nostri piccoli lettori potranno dapprima colorare seguendo la loro fantasia ed in seguito indossare (basterà ritagliare lungo la linea tratteggiata ed aggiungere un po’ di filo).

Qui di seguito vi proponiamo 10 diverse tipologie di maschere suddivise in due diverse categorie: le prime cinque sono maschere non tematiche, realizzate in base all’estro della disegnatrice, le successive cinque appartengono alla tradizione italiana.

5 maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis.

5 tradizionali maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis.

Pulcinella è la maschera napoletana per eccellenza, si riconosce grazie al caratteristico vestito bianco, la maschera nera e rugosa ed il cappello a pan di zucchero, ossia dalla forma conica con la punta arrotondata. Questa maschera assume diversi significati nella tradizione partenopea ma quello che spicca maggiormente è legato alla sua indole burlona e scansafatiche, che ricorre ad ogni possibile scappatoia per sopravvivere, cedendo anche ai suoi istinti più cattivi.





Il pirata è una delle maschere più diffuse, spesso scelta sia dai bambini che dagli adulti. Nonostante la sua pessima fama, questo personaggio immaginario piace in quanto evoca il senso dell’avventura, pronto a solcare i mari in cerca di tesori nascosti e vascelli o navi da saccheggiare. Accantonata per alcuni anni, questa maschera è tornata in auge grazie alla saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi con protagonista il folle ed irriverente capitano Jack Sparrow.





Maschera appartenente alla tradizione lombarda, bergamasco di nascita, Arlecchino si riconosce grazie al suo costume fatto di rombi variopinti, una mascherina nera che copre metà volto, scarpe nere sovrastate da un grosso fiocco ed un cappello di feltro bianco. È un servo allegro ma anche molto astuto, capace di ingannare anche il suo padrone.





Non lasciatevi ingannare dal suo nome, la maschera di Pierrot non è nata in Francia bensì in Italia. Si tratta di un personaggio timido e dal carattere buono, un personaggio ingenuo, e per questo deriso dalle altre maschere, che ha piena fiducia nel prossimo. La lacrima disegnata sul suo volto è il simbolo della sua triste malinconia dovuta agli amori non corrisposti.





Variante della maschera Pierrot.





Mamma, se stai cercando delle maschere specifiche per il tuo bambino e/o la tua bambina, ti lascio i link per stampare gratis 5 maschere dedicate ai maschietti (clicca QUI) e 5 maschere dedicati alle femminucce (clicca QUI).

Articolo originario 17 Febbraio 2015 – aggiornamento 22 Febbraio 2022 ore 11:40