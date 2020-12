L’Ingv (l’istituto nazionale di geologia e vulcanologia), dalla sede di Catania , ha escluso qualsiasi legame tra il terremoto e l’attività eruttiva in corso dell’Etna. Secondo gli esperti l’evento sismico è dipeso da uno spostamento della placca africana, i cui movimenti sono stimati in circa un millimetro l’anno.

Grande paura, scossa di magnitudo 4.4 in Sicilia dove la terra ha trema violentemente: erano le 21:27 di ieri sera, 22 dicembre 2020, quando i sismografi hanno registrato la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro in mare a una profondità di 30 chilometri nell’area antistante la costa del Ragusano, precisamente a Marina di Acate.

©Copyright De Agostini Editore S.p.A.

De Agostini Editore S.p.A. sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara. Capitale sociale euro 50.000.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Novara n. 01689650032, REA di Novara 191951 28100 Novara

Società con Socio Unico, Società coordinata e diretta da De Agostini S.p.A., - Sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara (Italia)