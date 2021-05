Nel riportare la notizia della nuova segnalazione sul caso Denise Pipitone il condizionale al momento è d’obbligo in quanto non vi è stata ancora alcuna conferma ufficiale da parte di Piera Maggio , mamma della piccola Denise, e del suo legale, l’avvocato Giacomo Frazzitta che segue il caso della piccola di Mazara del Vallo dal giorno della sua scomparsa, quell’ormai lontano primo settembre 2004.

Rintracciata dai Carabinieri e portata in caserma per i dovuti controlli ed accertamenti, la giovane di origini romene, sembra abbia dato la piena disponibilità fornendo agli inquirenti ogni informazione utile a ricostruire la sua vita, in particolar modo il suo passato, partendo dal nome dei suoi genitori.

