La nascita della piccola Lilibet Diana, seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, del terzogenito di Zara Phillips Tindall, seconda nipote della regina Elisabetta II, avvenuta il 21 marzo 2021 nel bagno di casa, e dei figli delle principesse Eugenie e Beatrice di York non sono stati gli unici lieti eventi di casa Windsor che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.

Il 2021 infatti si è concluso con un altro fiocco azzurro che ha emozionato e commosso in modo particolare la duchessa di Cambridge: Natasha Archer, personal stylist nonché confidente e amica di Kate Middleton, è diventata mamma per la seconda volta.

Natasha Archer, amica di Kate Middleton, mamma bis.

Assunta nel 2007 come assistente personale della moglie del principe William, Natasha Archer, “Tash” per amici e parenti, ha pian piano conquistato un posto di rilievo nell’entourage della duchessa di Cambridge diventando nel corso degli anni sua personal stylist, ossia colei che sceglie i suoi outfit per le occasioni importanti, ma soprattutto amica di Kate Middleton e sua confidente.

Un lavoro che le ha permesso di guadagnare la fiducia della royal family – nel 2019 il duca di Cambridge l’ha nominata membro del Royal Victorian Order, onorificenza che premia coloro che servono i membri della famiglia reale – e di conoscere l’uomo diventato poi suo marito e padre dei suoi due figli.

Kate Middleton’s stylist and close friend Natasha Archer is expecting a baby https://t.co/OB8yETLPzZ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 26, 2021

Natasha è infatti sposata con Chris Jackson, fotografo reale per Getty Images (agenzia fotografica) incaricato di accompagnare, e di conseguenza immortalare nei suoi scatti, tutti i membri della casa reale di Windsor, dalla Regina Elisabetta II al principe del Galles, dai duchi di Cambridge a quelli del Sussex, durante i loro impegni ufficiali.

La coppia è convolata a nozze il 29 aprile del 2017, lo stesso giorno, seppur 6 anni dopo, delle nozze tra il principe William e Kate, celebrate invece il 29 aprile del 2011.

Natasha Archer, amica di Kate Middleton: prima foto del figlio.

Residenti a Barnes, quartiere di Londra situato a sud-ovest della capitale, i coniugi Jackson hanno presentato ufficialmente il loro secondogenito lo scorso 20 Dicembre.

“Quando la mattina scendi al piano di sotto alla ricerca di Eddie l’Elfo e trovi un nuovo fratellino”.

Questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Chris Jackson sul suo account Instagram, una dolcissima immagine che immortala il primo incontro tra i due fratelli, il piccolo appena nato ed il suo “big brother” Theo, primogenito della coppia nato nel dicembre del 2018 e quasi coetaneo del principe Louis di Cambridge, terzo figlio di William e Kate nato il 23 Aprile di quello stesso anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Jackson (@chrisjacksongetty)

Solo alcuni giorni dopo, per l’esattezza il 31 Dicembre 2021, Chris ha reso noto il nome che lui e la moglie, nonché amica di Kate Middleton, hanno scelto per il loro secondo figlio: benvenuto al mondo Otto.