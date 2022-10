Un raggio di sole nella vita di Piera Maggio: “Finalmente nonni”, questo l’annuncio che trionfa sul suo profilo Facebook: è nata Dayana. Gioia immensa! Kevin Pipitone è diventato papà.

Piera è per tutti la mamma di Denise, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° Settembre 2004, non aveva ancora 4 anni quando fu misteriosamente rapita, da allora sua madre non ha mai smesso di pensarla viva in qualche parte del mondo commuovendo e coinvolgendo tutto il paese nella ricerca di Denise.

Ma Piera ha anche un altro figlio: Kevin

Kevin è il primo figlio di Piera Maggio nato dal matrimonio con Toni Pipitone e maggiore rispetto a Denise.

Denise nacque nella costanza dello stesso matrimonio e fu riconosciuta da tutti come figlia di Toni, la sua scomparsa, però, rappresentò l’occasione in cui Piera liberò la verità agli occhi del mondo: il papà naturale di Denise è Piero Pulizzi.

Kevin Pipitone, che oggi diventa papà, si è sposato nell’agosto 2021. Ha sempre tenuto un profilo basso, protetto dall’amore della sua grande mamma. Per molti anni in tanti non immaginavano nemmeno che Piera avesse un altro figlio.

Kevi Pipitone e la lettera a Denise in occasione del 18esimo compleanno della sorella

In occasione del 18esimo compleanno di Denise, Kevin ha scritto una lettera per sua sorella e le parole rivolte a mamma Piera ribadiscono quanto appena scritto, Kevin è stato protetto da una straordinaria madre che ha avuto cura non solo di Denise e della sua memoria. Ecco cosa si legge nella lettera :

“In questi anni dalla tua assenza, solo una persona mi ha sempre dato la speranza che tutto ciò un giorno potesse finire, ed è nostra madre. – Scrisse Kevin immaginato di destinare a Denise le sue parole – La sua forza e determinazione hanno fatto si, che tu non passassi nel dimenticatoio e che le persone che ti hanno sequestrata vedessero ogni giorno il tuo viso da tutte le fonti di divulgazione in giro per il mondo, al fine di non dimenticare il crimine da loro commesso. Hai una mamma stupenda Denise, che non ti ha mai dimenticato e che in tutti questi anni, ha sofferto tanto.Dal giorno che sei scomparsa ad oggi, ha lottato con tutte le sue forze, affinché potesse emergere la verità e potesse così riabbracciarti” (qui la lettera completa).

Oggi una nuova vita illumina incielo di questa mamma stupenda che sarà una straordinaria nonna perché i bambini portano sempre amore e speranza.

Intanto, affinché nessuno dimentichi Denise, l’atto solidale più giusto che possiamo fare è proprio quello di condividere l’Age Progression, ovvero le foto di come potrebbe essere Denise oggi.