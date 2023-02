Nonostante la vita della duchessa di Sussex sia stata ampiamente sviscerata, sia prima che dopo il matrimonio con il principe Harry, c’è un particolare che non tutti ancora conoscono. Meghan Markle come Angela del Liechtenstein: fondamentalmente sono 3 i punti focali che accomunano queste due donne, come l’aver “condiviso” lo stesso vestito da sposa.

Abito da sposa di Meghan Markle

Meghan e il principe Harry convolarono a nozze il 19 Maggio del 2018. Il matrimonio fu celebrato nella cappella di St. George al Castello di Windsor in presenza dei membri della famiglia reale inglese e di molti ospiti illustri. Mentre lo sposo decise di indossare la sua divisa dell’Household Cavalry (corpo d’armata nel quale attualmente ricopre il grado di capitano maggiore), la sposa scelse un abito disegnato da Clare Waight Keller, stilista britannica e direttrice creativa della maison Givenchy.

Si trattava di un vestito con scollo a barca e manica a tre quarti in seta liscia, fasciante ma non troppo aderente, semplice ma elegante. Completamente privo di fronzoli, pizzi e ricami, l’abito era impreziosito solo dal velo: 5 metri di tulle ricamato lungo i bordi con 53 fiori che richiamavano gli altrettanti stati del Commonwealth.

Amato da molti per la sua semplicità e criticato da altri per lo stesso motivo, il vestito da sposa della duchessa di Sussex, o meglio uno simile se non uguale, fu in realtà già indossato durante un altro royal wedding.

Angela Gisela Brown, Principessa del Liechtenstein

Classe 1958, Angela Gisela Brown, Principessa del Liechtenstein, è nata nella Repubblica di Panama ma è cresciuta a New York. Figlia di un imprenditore e di una casalinga ha ultimato i suoi studi nel campo della moda presso la Parsons School of Design. Dopo aver lavorato per diversi anni come stilista, nel 1997 conosce ad una festa il principe Massimiliano, quinto in linea di successione per il trono del Liechtenstein.

La coppia ha ufficializzato il fidanzamento nel Dicembre del 1999 ed è convolata a nozze il 21 Gennaio del 2000 celebrando l’unione con una cerimonia civile svolta nella Cattedrale di San Florino a Vaduz, capitale del principato del Liechtenstein. Il 29 Gennaio invece i novelli sposi hanno pronunciato nuovamente le loro promesse durante una cerimonia religiosa tenutasi presso la chiesa di St. Vincent Ferrer a Manhattan, principale distretto di New York.

Dopo aver pronunciato quel fatidico “Sì”, il nome di Angela Gisela Brown entrò nella storia per esser stata la prima donna afroamericana a sposare un reale europeo.

Meghan Markle come Angela del Liechtenstein

Meghan Markle come Angela del Liechtenstein: cosa accomuna queste due donne? Entrambe afroamericane, entrambe sposate con un membro di una famiglia reale europea, entrambe più grande dei loro consorti e, cosa ancor più importante, due donne che hanno indossato lo stesso abito da sposa (o quanto meno simile).

Forte dei suoi studi di moda, la principessa del Liechtenstein disegnò personalmente il proprio vestito nuziale, un abito semplice, privo di ricami e decori, con scollo a barca e maniche a 3 quarti. Vi ricorda qualcosa?

So Meghan stole Princess Angela of Liechtenstein’s life dress included #RoyalWedding pic.twitter.com/R90kZFxzRQ — Elodie G (@Elodie_G) May 19, 2018

Ebbene si! Meghan Markle come Angela del Liechtenstein ha indossato un vestito nuziale simile se non addirittura identico. Considerando le foto qui allegate, cosa ne pensate?