Gabriele Costanzo: chi è e cosa fa il figlio di Maria De Filippi 

La morte di Maurizio Costanzo resterà legata a molte istantanee di dolore, partecipazione, empatia e commemorazione, ma nel cuore delle mamme e dei papà si è certamente impresso il legame che unisce Maria De Filippi a Gabriele Costanzo.

Molte le foto che hanno colto mamma e il figlio complici, uniti, parte l’uno del dolore dell’altro. Ebbene, anche in una circostanza così triste, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci hanno insegnato qualcosa:

non importa il modo in cui un bambino viene al mondo, meritano il titolo di mamma e papà solo la donna e l’uomo che nella vita del “figlio” mettono il proprio cuore. I legami non hanno a che fare col sangue, piuttosto con la fatica, con le lacrime, con l’amore e con la dedizione.

Venuto a mancare il 24 febbraio, Maurizio lascia Maria e Gabriele Costanzo uniti e testimoni del fatto che loro tre sono stati una famiglia ricca d’amore.

Gabriele Costanzo: adozione, amore, lavoro. Chi è e cosa fa

Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stato adottato dalla coppia quando aveva 12 anni, oggi ne ha 31 anni.

Gabriele lavora nel mondo dello spettacolo, come mamma e papà, ma preferisce stare dietro le quinte. Attualmente è professionalmente impegnato nella Fascino la società di produzione di Maria De Filippi. Infatti, spesso Gabriele compare dietro le quinte delle trasmissioni condotte da Maria: “Uomini e donne”, “Amici” e “C’è Posta per te”.

La mamma ha voluto chiarire però che nessuno sconto ha interessato professionalmente Gabriele, in un’intervista a Vanity Fair, Maria De Filippi ha dichiarato: “Non l’ho mai trattato come raccomandato, è solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro“.

L’intero contesto familiare è stato fortunato per Gabriele Costanzo. Meno fortunato sentimentalmente, potrebbe, però, eccepire qualcuno, infatti Gabriele ha perso l’amore in pandemia: è stato legato a Francesca Quattrini ma la loro unione si è rotta durante il lockdown. Come ha constato la stessa Maria De Filippi, molte giovani coppie non hanno resistito alla convivenza forzata del lockdown.