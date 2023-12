Shannen Doherty: il tumore al seno si è esteso alle ossa

Nonostante siano passati ormai 8 lunghi anni dalla prima diagnosi, Shannen Doherty continua più agguerrita che mai a combattere la sua battaglia contro il cancro. Il tempo trascorso tra analisi, terapie e esami medici, spesso anche invasivi, non ha demolito il suo spirito, al contrario l’ha fortificato portandola a riflettere sulla vita e ciò che rappresenta per lei.

Shannen Doherty: “Non voglio morire”

Sembra non esserci pace per l’ex interprete di Brenda Walsh nel telefilm cult degli anni ’90 “Beverly Hills 90210”. Solo 6 mesi fa aveva pubblicato un video che la ritraeva in lacrime mentre affrontava il primo ciclo di radioterapia (iniziato il 12 Gennaio 2023) a seguito della comparsa di metastasi al cervello. Oggi invece rivela che il cancro al seno al quarto stadio si è diffuso alle ossa.

Intervistata da People (periodico settimanale made in USA) alcuni giorni prima del Ringraziamento 2023, Shannen Doherty ha parlato della sua malattia e di come continua ad affrontarla giorno dopo giorno cercando di ricavare il meglio dalla vita.

“Non ho paura di morire, semplicemente non voglio morire […] Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare.”.

La fiducia nella ricerca

L’approccio dell’ex protagonista di “Streghe” (Prudence “Prue” Halliwell il suo personaggio) nei confronti della malattia, ma soprattutto verso la ricerca, è più che positivo. Nell’intervista infatti racconta della sua resilienza e di come concentra tutti i suoi pensieri sulle possibili terapie future:

“Si tratta di andare avanti per i prossimi 2, 3, 4, 5 anni perché in questo lasso di tempo avranno sviluppato un altro nuovo protocollo, un nuovo studio clinico o una terapia cellulare”.

La Doherty cerca di “arrivare a quel punto”, di resistere fino a quando non sarà approvata una nuova sperimentazione clinica o una nuova cura che le permetterà di vincere la sua ardua battaglia.

La nuova consapevolezza di Shannen Doherty

Costretta a lunghi e spesso estenuanti trattamenti medici, l’attrice ha però manifestato il suo desiderio di continuare a lavorare:

“La gente presume semplicemente che ciò (la malattia – ndr) significhi che non puoi camminare, non puoi mangiare, non puoi lavorare. Ti mettono al pascolo in giovane età: ‘Hai finito, sei in pensione’. Ma non è così”.

Shannen descrive sé stessa e chi sta vivendo la sua stessa situazione come persone “vivaci” che “vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti”. Continuare a vivere, assaporare ogni attimo di vita, ogni istante, ogni momento.

“So che sembra banale e folle, ma sei solo più consapevole di tutto e ti senti così fortunato. Siamo le persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui”.

Shannen Doherty e la battaglia contro il cancro

Tutto ha avuto inizio nel 2015, in quell’anno infatti l’attrice riceve la diagnosi iniziale: tumore al seno. Nel maggio del 2016 si sottopone ad una mastectomia iniziando poi un lungo percorso fatto di chemio e radioterapie.

Nell’aprile del 2017 annuncia su Instagram la remissione, una notizia che apprende e divulga con molta cautela, ben consapevole della possibilità di recidiva. Nel 2019 arriva come un fulmine a ciel sereno la nuova diagnosi: cancro metastatico al quarto stadio. La notizia verrà rivelata pubblicamente dalla stessa Doherty solo nei primi mesi del 2020.

Il 6 Giugno 2023 un’altra rivelazione: metastasi al cervello rilevate dalla TAC effettuata il 5 Gennaio. Bob, così l’attrice ha chiamato quella massa di cellule tumorali, è stato rimosso con un intervento chirurgico mentre il 12 Gennaio successivo ha avuto inizio il nuovo ciclo di radioterapia.