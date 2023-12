La nuova vita di Carlotta Mantovan dopo Fabrizio Frizzi

La nuova vita di Carlotta Mantovan e sua figlia Stella, la piccola avuta dal compianto Fabrizio Frizzi, è scandita da ritmi lenti e ben lontani dal chiassoso clamore dello show business. Madre e figlia infatti sono solite trascorrere le loro giornate in una piccola comunità immersa nella natura.

Carlotta Mantovan e la nuova vita in Francia

Intervistata dal settimanale Oggi, Carlotta Mantovan ha raccontato com’è la sua vita oggi, quella che ha scelto di condurre dopo la morte del marito, il presentatore Fabrizio Frizzi deceduto il 26 Marzo 2018.

Come aveva già anticipato tempo fa nel salotto di Verissimo, la conduttrice ha scelto di allontanarsi dall’Italia e vivere in un piccolo villaggio della campagna francese. Una vera e propria “fuga”, se così può essere definita, un atto di tutela verso sé stessa ma soprattutto nei confronti di sua figlia che a soli 5 anni ha dovuto dire addio al suo papà.

“A un certo punto ho sentito il bisogno di prendere le distanze dalla vita che avevo. Per proteggermi, proteggere mia figlia e ripartire”.

La Mantovan ha così scelto di non rendere pubblico il proprio dolore ma di viverlo con discrezione, lontana dai riflettori, proprio come aveva fatto Frizzi con la sua malattia. “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé” ha dichiarato nell’intervista, ed è così che ha ricomposto il puzzle della sua vita, pezzo dopo pezzo.

Cosa fa oggi la moglie di Fabrizio Frizzi

La giornalista vive in una piccola casa situata in mezzo alla campagna insieme alla figlia Stella, nata il 3 Maggio 2013. Questo luogo le permette di vivere a pieno contatto con la natura, in piena sintonia con gli abitanti del piccolo villaggio francese che ha conosciuto per caso mentre era in cerca di quello che oggi è il suo cavallo.

“Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo”.

La nuova vita in TV di Carlotta Mantovan

Dopo una lunga assenza dagli studi televisivi, la Mantovan ha deciso di rimettersi in gioco e riscoprire la leggerezza prendendo parte alla 18° edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show è così divenuto parte di quella che lei stessa definisce una rinascita.

“Fa parte del bisogno di guardare avanti. Di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via”.

Peccato che questa esperienza sia terminata alla settima puntata con la sua eliminazione dalla gara.

Carlotta Mantovan e l’amore

Nella nuova vita di Carlotta Mantovan sembra esserci anche posto per l’amore. La conduttrice e giornalista ha rivelato infatti di non aver escluso la possibilità di poter un giorno aprire le porte del cuore ad un’altra persona. Tuttavia ha aggiunto di essere ancora totalmente concentrata su sua figlia, sua unica priorità.

“Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”.

Perché noi mamme lo sappiamo, i figli occupano sempre un post speciale nel nostro cuore.

Fonte intervista settimanale Oggi n° 50 del 7 Dicembre 2023.