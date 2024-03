Quando è Pasqua 2024: data e vacanze scolastiche

Quando è Pasqua? Perché è considerata una “data variabile” e come si calcola? In questo articolo trovate le risposte a questi e altri quesiti sulla più importante festa cristiana.

Quando è Pasqua

Nel 2024 la Pasqua cristiana, giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù Cristo, cade domenica 31 marzo mentre il giorno successivo, 1 aprile, si festeggia il lunedì dell’Angelo (lunedì in Albis), più comunemente indicato come giorno di Pasquetta.

Le altre date da ricordare sono:

Domenica delle Palme : nel 2024 cade il 24 marzo, in questo giorno i cristiani celebrano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme dove fu acclamato a gran voce dai fedeli che lo accolsero sventolando rametti e foglie di palma;

: nel 2024 cade il 24 marzo, in questo giorno i cristiani celebrano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme dove fu acclamato a gran voce dai fedeli che lo accolsero sventolando rametti e foglie di palma; Giovedì Santo : ricorre il 28 marzo, è il giorno in cui viene ricordata l’Ultima Cena di Gesù. In alcune chiede viene anche effettuata la lavanda dei piedi , rituale durante il quale il sacerdote o il vescovo lava i piedi a 12 cristiani scelti tra i fedeli della comunità. Tale atto simboleggia un importante momento dell’Ultima Cena, quello in cui Gesù lavò i piedi ai dodici apostoli;

: ricorre il 28 marzo, è il giorno in cui viene ricordata l’Ultima Cena di Gesù. In alcune chiede viene anche effettuata la , rituale durante il quale il sacerdote o il vescovo lava i piedi a 12 cristiani scelti tra i fedeli della comunità. Tale atto simboleggia un importante momento dell’Ultima Cena, quello in cui Gesù lavò i piedi ai dodici apostoli; Venerdì Santo: cade il 29 marzo ed è il giorno in cui si commemora la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. In molte chiese e parrocchie viene eseguito il rituale della Via Crucis, un rito cristiano che permette ai fedeli di ripercorrere gli ultimi momenti di vita di Gesù, dalla condanna alla morte sulla croce.

Come calcolare la data di Pasqua

Per capire quando è Pasqua e comprendere come calcolare ogni anno la data esatta è necessario fare un tuffo nel passato. Nel 325 d.C., al fine di stabilire una pace religiosa, l’imperatore Costantino I convocò il Concilio di Nicea da lui stesso presieduto. Fu il primo concilio ecumenico cristiano e vi presero parte più di 200 vescovi provenienti da tutto il mondo.

Tra i diversi punti concordati, venne stabilita la data della Pasqua cristiana, giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù Cristo (da non confondere con la Pasqua ebraica, Pesach, che festeggia la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto). Fu così deciso che:

la Pasqua cade la prima domenica dopo la prima Luna piena (plenilunio) di primavera.

Tale decisione ne ha comportata un’altra: stabilire una data convenzionale dell’equinozio di primavera, fissata al 21 marzo. Essendo l’equinozio astronomico variabile in quanto dipende dai moti terrestri (generalmente cade il 19 e il 21 marzo), diventava indispensabile stabilire una fata fissa ai fini del calcolo del giorno di Pasqua.

Ecco un esempio pratico che risponde alla domanda “Come si calcola la data di Pasqua?”. Prendendo sempre come punto di riferimento il 21 marzo (data convenzionale dell’equinozio di Primavera), la prima Luna piena di primavera 2024 sarà lunedì 25 marzo. La Pasqua andrà quindi festeggiata la domenica successiva questo plenilunio, ovvero il 31 marzo.

Quando è Pasqua 2024: date e vacanze scolastiche

Le vacanze di Pasqua da sempre rappresentano un ottimo spunto per organizzare delle gite fuori porta o addirittura delle mini vacanze. Il calendario scolastico regionale infatti, in occasione delle festività pasquali, prevede solitamente una chiusura di un minimo di 4 giorni fino ad un massimo di 6 o 7 giorni.

Quest’anno le scuole resteranno chiuse da giovedì 28 Marzo a martedì 2 Aprile 2024 compresi, eccezion fatta per il calendario regionale della Valle D’Aosta. In questa regione l’ultimo giorno di festa sarà lunedì 1 aprile, anticipando il ritorno in classe a martedì 2 Aprile.