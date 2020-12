Belle come la mamma e il papà, figlie di una delle mamme vip più allegre e amate del mondo dello spettacolo, se le ricordate piccole piccole vi stupirà come sono cresciute e come sono diventate le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Talvolta tendiamo a cristallizzare i bambini nella nostra memoria, ne conserviamo, cioè, l’immagine da piccoli. Così, quando si torna a parlare di loro, stentiamo a capacitarci immediatamente del tempo trascorso e dei cambiamenti della crescita.

Questa immagine di eterni bebè aleggia spesso intorno ai figli meno esposti dei vip: non li vediamo tanto spesso sulle copertine dei giornali e perciò restano nell’immaginario pubblico, ovvero vengono ricordati, come bimbi piccoli piccoli. Tutto questo almeno sin quando non arriva la foto “rivelatrice” e li scopriamo cresciuti e cambiati.

Come sono diventate le figlie di Michelle Hunziker, Sole e Celeste Trussardi? Un video Instagram pubblicato dalla mamma, datato 8 dicembre, le mostra grandi, cresciute e bellissime.

L’immagine serbata nella memoria è quella di un bebè, ma il cucciolo cresce e la foto che lo rivela stupisce il pubblico:

L’otto Dicembre Michelle Hunziker ha pubblicato un video a tema baci in cui compiano cresciute e bellissime le due sorelline Trussardi e anche dinnanzi a loro ci accorgiamo di quanto voli il tempo.

Ecco come sono diventate le figlie di Michelle Hunziker, Sole e Celeste Trussardi.

Sole nasceva nel 2013, oggi ha 7 anni; celeste nel 2015, oggi ha 5 anni.

In questo video le bimbe, insieme ai membri a quattro zampe della famiglia Trussardi, sono testimoni dell’importanza dell’affetto, dell’allegria e dell’amore. Già in altre immagine, pubbliche sui suoi canali social, Michelle Hunziker mostrava le due bambine testimoniando questi stessi valori.

Del resto l’emergenza pandemica ha insegnato esattamente questo a ciascuno di noi: nulla ha più valore dell’amore familiare e del materiale scambio di questo amore.