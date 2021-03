Prima ecografia di Belen incinta: le foto di Luna Marie.

Presente alla prima ecografia di Belen incinta anche il fidanzato dell’argentina, Antonio Spinalbanese, nonché futuro papà della piccola Luna Marie, nome che la coppia ha deciso di dare alla bambina che nascerà in estate. Ma a stupire tutti sono state proprio le prime immagini della piccola che, seppur non ancora nata, sembra abbia ereditato l’indiscutibile bellezza della mamma.

