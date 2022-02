Docuserie su Denise Pipitone: quando andrà in onda e su che canale

Lo annuncia la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio: a 17 anni dalla scomparsa, la storia di sua figlia diventa una docuserie. La docuserie su Denise Pipitone nasce con l’intenzione, sempre viva e propositiva, di cercarla, anche lontano da Mazara del Vallo e dalla Sicilia, anche fuori dall’Italia. Questa nuova esperienza, quindi, è stata animata dalla speranza che Denise stessa possa riconoscersi nel racconto o che qualcuno possa portare all’attenzione degli inquirenti quella testimonianza decisiva che Piera attende da anni.

La docuserie su Denise Pipitone – trama e scopo

L’ultimo fascicolo d’inchiesta è stato archiviato, si è parlato di condizionamento e inquinamento probatorio derivante dalla trattazione mediatica del caso di cronaca, ma media e social network non hanno questa vocazione, piuttosto il loro uso deve essere quello finalistico: portare ovunque e lontano le immagini e la storia di Denise perché qualcuno si riconosca in lei o vi associ una storia cara, vicina e nota potendo restituire alla bambina di Mazara del Vallo le sue radici.

Lo scopo è andare lontano, sempre più lontano portando la memoria dei fatti accaduti 17 anni fa. Era il 1° settembre 2004, recuperando ogni momento trascorso e ogni passaggio, si vuole ricostruire una vicenda il cui dolore si estende sino ad oggi: i genitori e il fratello sono rimasti orfani di una figlia e di una sorella che pure è viva sino a prova contraria, e, quel che è peggio, sono orfani di verità, giustizia e certezze perché le indagini non hanno saputo tracciare nessuna pista sostenibile, nessuna che conducesse sulle tracce di Denise.

La trama della docuserie su Denise Pipitone è la storia che la cronaca conosce e continua a raccontare, ma la metrica della narrazione è intima: partendo dalla voce della nonna che per prima ha urlato il nome di Denise nelle via che si aprono dinnanzi al garage-cucina della sua abitazione, la docuserie ricuce gli scampoli di un’inchiesta carica di lacune, interruzioni, incertezze e zone d’ombra.

Docuserie su Denise Pipitone quando e dove andrà in onda

La docuserie su Denis Pipitone si articola in quattro puntate prodotte da Palomar DOC con la regia di Vittorio Moroni. La messa in onda è prevista per Marzo in streaming su Discovery+ e in prima serata sul canale Nove.

Si attende la pubblicazione delle date precise che non mancheremo di inserire in questo articolo con aggiornamento della notizia anche sui canali social.