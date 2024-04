Com’è diventata Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese

Un candido visino dai lineamenti morbidi, una cascata di riccioli biondi e profondi occhioni azzurri che sembrano di cristallo. Si presenta così la piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, un tipino tutto pepe destinato a fare strage di cuori.

Quando è nata la figlia di Belen Rodriguez

Luna Marì è la secondogenita della showgirl argentina Belen Rodriguez e prima figlia del suo ex compagno, l’Hairstylist e fotografo Antonino Spinalbese. La piccola è nata con parto naturale il 12 luglio 2021 alle ore 00:47 con un peso di 2,900 Kg. Dettagli diffusi dalla mamma che, poche ore dopo la nascita, ha presentato la figlia ai suoi numerosi followers pubblicando foto e video della bambina sul proprio profilo Instagram.

Un atto quasi dovuto visto che la piccola era già famosa ancor prima di nascere, merito o colpa di mamma Belen che, nel corso della gravidanza, ne ha parlato più volte in tv o sui social. Come dimenticare la sua prima ecografia trasmessa in diretta attraverso il web. Era il 10 marzo 2021 quando l’ex conduttrice incinta di 19 settimane (5 mesi circa) pubblicava le prime immagini della figlia non ancora nata.

Il profilo e i lineamenti della bambina ben visibili nell’ecografia sembravano dissipare ogni dubbio: innegabile la somiglianza con la mamma, in particolar modo il naso.

Belen incinta di 19 settimane pubblica la sua prima ecografia. Guarda la primissima foto di Luna Marì

Nonostante tali premesse, la bimba crescendo sembra somigliare sempre più al papà nonostante il colore dei capelli e degli occhi non rispecchino quello di entrambi i genitori.

Perché la figlia di Belen ha gli occhi azzurri

Come detto in apertura di articolo, gli occhi di Luna Marì sono di uno splendido azzurro chiaro, limpidi come il cristallo. Un colore alquanto particolare considerato il fatto che entrambi i genitori hanno gli occhi scuri. Com’è possibile ciò?

La risposta a questa domanda va ricercata nelle confidenze che Spinalbese aveva fatto ad alcuni coinquilini mentre era rinchiuso nella casa del Grande Fratello VIP 7. In quell’occasione il papà di Luna Marì aveva dichiarato:

“Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo”.

Chi ha scelto il nome Luna Marì

Il nome che Belen ha dato alla sua bambina non è mai stato un mistero. Durante la sua ospitata a Verissimo infatti, andata in onda sabato 20 febbraio 2021, la showgirl aveva rivelato sia il sesso, una femminuccia per l’appunto, che il nome Luna Marì.

Luna Marì è una bimba arcobaleno, prima di lei mamma Belen ha detto addio ad un altro figlio in arrivo. Belen incinta parla dell’aborto spontaneo

Solo in seguito si verrà a sapere che parte della scelta era stata fatta da Santiago, primo figlio della showgirl avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Ospite della trasmissione “Canzone Segreta”, la Rodriguez aveva rivelato:

“L’ha scelto lui, mio figlio ha scelto Luna e io ho aggiunto Marì perché mi piaceva, volevo un nome fiabesco”.

Com’è diventata Luna Marì

La figlia di Belen e Antonino continua a crescere amata e coccolata dai genitori e dal fratello maggiore. La sua bellezza resta indiscutibile e la mamma ne è così orgogliosa da averla scelta come modella per il lancio della linea di abbigliamento del suo brand. Eccola a soli 11 mesi posare insieme alla madre e agli zii Cecilia e Jeremias.

Prossima a compiere 3 anni, la piccola appare regolarmente sui social di mamma e papà. Vispa, allegra e curiosa come sanno esserlo i bambini della sua età, Luna Marì sembra somigliare sempre più al papà.